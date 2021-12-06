Джоэл Эмбиид: $ 400 млн наших контрактов сейчас не играют

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу ситуации в команде.

«Я всё ещё зол из-за того, что произошло в прошлом году. Победа значит для меня очень много… В нашей ситуации у нас не играют игроки с контрактами на сумму около $ 400 млн. Но когда ты одерживаешь победу, не имея в составе 2-3 основных игроков, это придаёт уверенности нашим ребятам», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

Напомним, один из лидеров команды Бен Симмонс на протяжении долгого времени отказывается выступать за «Филадельфию». Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.



Ранее сообщалось, что игрок испытывает серьёзные финансовые трудности и может резко изменить подход к «Сиксерс».