Кантер — Лину: как это отвратительно — отвернуться от своей страны и своего народа

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер Фридом прокомментировал возвращение бывшего разыгрывающего НБА Джереми Лина в китайский клуб «Бэйцзин».



«Позор тебе, Джереми Лин. Может, хватит получать деньги от грязной коммунистической партии Китая за молчание? Как это отвратительно с твоей стороны – отвернуться от своей страны и своего народа. Поддержи Тайвань! Хватит кланяться деньгам и диктатуре. Мораль превыше денег, брат», – написал Кантер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее Кантер критиковал власти Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения, а также назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестали транслировать новые матчи с участием команды. Кроме того, Кантер критиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за отсутствие позиции по Китаю и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джорджана за слабую поддержку афроамериканского сообщества США.