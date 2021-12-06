Кантер — Лину: как это отвратительно — отвернуться от своей страны и своего народа

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер Фридом прокомментировал возвращение бывшего разыгрывающего НБА Джереми Лина в китайский клуб «Бэйцзин».
«Позор тебе, Джереми Лин. Может, хватит получать деньги от грязной коммунистической партии Китая за молчание? Как это отвратительно с твоей стороны – отвернуться от своей страны и своего народа. Поддержи Тайвань! Хватит кланяться деньгам и диктатуре. Мораль превыше денег, брат», – написал Кантер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее Кантер критиковал власти Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения, а также назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестали транслировать новые матчи с участием команды. Кроме того, Кантер критиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за отсутствие позиции по Китаю и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джорджана за слабую поддержку афроамериканского сообщества США.
- 6 декабря 2021
-
10:58
-
09:41
-
09:30
-
05:39
-
04:29
-
01:50
-
00:44
-
00:11
- 5 декабря 2021
-
22:21
-
21:39
-
21:22
-
20:06
-
19:54
-
18:58
-
18:00
-
17:01
-
16:13
-
14:51
-
14:03
-
12:55
-
12:10
-
11:30
-
10:50
-
09:32
-
09:04
-
07:33
-
00:58
- 4 декабря 2021
-
23:45
-
23:26
-
23:21
-
22:59
-
21:59
-
20:36
-
18:39
-
18:01