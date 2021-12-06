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Стив Керр назвал лучшего игрока в мире по защите

Стив Керр назвал лучшего игрока в мире по защите
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о самом лучшем баскетболисте по игре в обороне. По мнению Керра, им является тяжёлый форвард его команды Дрэймонд Грин.

«Дрэймонд — лучший игрок в защите. Он поразительно универсален, может с лёгкостью переключаться с одного игрока на другого, здорово читает рисунок матчей», — приводит слова Керра Bleacher Report.

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» на домашней площадке уступили «Сан-Антонио Спёрс». Счёт матча 107:112. Самый значимый вклад в победу гостей внёс разыгрывающий Деррик Уайт, набравший 25 очков. У хозяев отличился Стефен Карри – 27 очков, 8 подборов и 5 передач. На счету Грина 9 очков, 8 подборов и 9 передач.

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