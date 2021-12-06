Стив Керр назвал лучшего игрока в мире по защите
Поделиться
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о самом лучшем баскетболисте по игре в обороне. По мнению Керра, им является тяжёлый форвард его команды Дрэймонд Грин.
«Дрэймонд — лучший игрок в защите. Он поразительно универсален, может с лёгкостью переключаться с одного игрока на другого, здорово читает рисунок матчей», — приводит слова Керра Bleacher Report.
В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» на домашней площадке уступили «Сан-Антонио Спёрс». Счёт матча 107:112. Самый значимый вклад в победу гостей внёс разыгрывающий Деррик Уайт, набравший 25 очков. У хозяев отличился Стефен Карри – 27 очков, 8 подборов и 5 передач. На счету Грина 9 очков, 8 подборов и 9 передач.
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
12:04
-
10:58
-
09:41
-
09:30
-
05:39
-
04:29
-
01:50
-
00:44
-
00:11
- 5 декабря 2021
-
22:21
-
21:39
-
21:22
-
20:06
-
19:54
-
18:58
-
18:00
-
17:01
-
16:13
-
14:51
-
14:03
-
12:55
-
12:10
-
11:30
-
10:50
-
09:32
-
09:04
-
07:33
-
00:58
- 4 декабря 2021
-
23:45
-
23:26
-
23:21
-
22:59
-
21:59
-
20:36
-
18:39
Партнерский контент