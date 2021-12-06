Йонас Валанчюнас — о современных центровых НБА: я не хочу исчезать

Центровой клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Йонас Валанчюнас высказался о современных тенденциях в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Иногда всё получается здорово. Порой дела идут не так хорошо. Я до сих пор адаптируюсь. Это лишь первый полный год, когда я делаю ставку на трёхочковые. Я всё ещё ищу способы, как улучшить игру в этом компоненте. Надеюсь, что проблем не будет.
От центровых теперь требуется нечто большее. Нужно здорово бросать и владеть мячом. Это то, что я хочу добавить в свой арсенал. Я не хочу исчезать», — приводит слова Валанчюнаса Nola.com.
29-летний баскетболист перешёл в стан «Пеликанс» в нынешнее межсезонье, став частью крупного обмена с «Мемфис Гриззлиз». В сезоне-2020/2021 212-сантиметровый игрок принял участие в 63 матчах, проводя на паркете по 28 с половиной минут за игру. В среднем Валанчюнас набирал 17,2 очка за матч, делая 12,7 подбора и 1,8 результативных передачи.
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