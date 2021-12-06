«Анадолу Эфес» выразил недовольство судейством в Евролиге
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«Анадолу Эфес» опубликовал заявление по итогам работы судейской бригады в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (93:95 ОТ).
«Судейство матча финалистов сезона-2020/2021 главного клубного турнира Европы, где каждая победа очень ценна, не было на ожидаемом уровне. Неправильные свистки в конце матча сыграли определяющую роль по сравнению с борьбой игроков на баскетбольной площадке. Мы больше всего хотим, чтобы каждая команда в каждом матче боролась до конца согласно правилам честной игры, с меньшим количеством ошибок арбитров», – говорится в заявлении турецкого клуба.
В овертайме матча с «Барселоной» с площадки были удалены разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин и главный тренер команды Эргин Атаман.
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