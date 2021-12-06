Физическая форма Зайона Уильямсона вызвала вопросы у болельщиков НБА
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, посетивший матч своей команды с «Хьюстон Рокетс» (108:118), привлёк внимание многих болельщиков. Фанаты обратили внимание на физическую форму баскетболиста, который продолжает восстанавливаться от полученной травмы ноги.
Уильямсон известен склонностью к набору лишнего веса. На матче он присутствовал в свободном спортивном костюме, однако внимания относительно физического состояния избежать не сумел.
Фотографию можно посмотреть на странице NBA Central в «Твиттере».
Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
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