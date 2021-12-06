Янис Тимма покинул УНИКС

Форвард сборной Латвии Янис Тимма покинул состав казанского УНИКСа. У латвийского баскетболиста истёк срок контракта с казанцами и стороны приняли решение не продлевать соглашение.



«Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества.

Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление пресс-службы казанского клуба.



Профессиональная карьера Яниса началась в 2008 году в «АСК Рига» в родной Латвии. С 2015 по 2017 год форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ 2015/2016. Кроме того, игрок имеет опыт выступления за греческий «Олимпиакос» и испанскую «Басконию».



Последние два года Тимма провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.



После «Химок» Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.



В составе казанского клуба Тимма принял уачстие в трёх матчах Евролиги, габирая в среднем 1,0 очка за 9 минут и 32 секунду игрового времени.