Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» и УНИКС добыли разгромные победы в Единой лиге ВТБ

«Зенит» и УНИКС добыли разгромные победы в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Казанский УНИКС одержал выездную победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 92:72 в пользу казанского клуба.

Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой казанский клуб вышел вперёд на 14 очков — 26:12. Во второй десятиминутке минчанам удалось отыграть два очка отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 41:29 в пользу УНИКСа.

В третьей четверти сильнее вновь оказались гости паркета, нарастившие преимущество до 30 очков. В заключительной десятиминутке гости пытались отыграться, но преимущество казанцев оказалось слишком большим. Итоговый счёт встречи — 92:72 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артём Клименко, набравший 14 очков. Столько же очков на счету Марко Списсу. В составе минчан 20 очков набрал Джейсон Кларк.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
72 : 92
УНИКС
Казань, Россия
Цмоки-Минск: Кларк - 20, Янкович - 15, Белянков - 10, Близнюк - 6, Стабровский - 5, Эрнандес-Зиненко - 5, Стубеда - 4, Уорнер - 4, Васковцов - 3, Дуду, Кузьмин, Тростинецкий
УНИКС: Клименко - 14, Списсу - 14, Брэнтли - 13, Зайцев - 12, Хезонья - 12, Мэйо - 9, Браун - 8, Узинский - 8, Комолов - 2, Валиев, Джекири, Жбанов

В другой встрече игрового дня «Зенит» на домашнем паркете разгромил «Енисей». Встреча завершилась со счётом 89:66 в пользу санкт-петербургского клуба. В составе победителей 15 очков на свой счёт записал Сергей Карасёв. У красноярцев 17 очков набрал Даррал Уиллис.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
89 : 66
Енисей
Красноярск, Россия
Зенит: Карасёв - 15, Пойтресс - 14, Мики - 13, Понитка - 13, Вольхин - 7, Кузминскас - 7, Бэрон - 6, Лойд - 6, Пушков - 6, Топтунов - 2, Захаров, Карванен
Енисей: Уиллис - 17, Браун - 13, Якушин - 10, Гудумак - 9, Бабушкин - 7, Герасимов - 5, Лемар - 5, Балашов, Ершов, Митусов, Трушкин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021