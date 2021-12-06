«Зенит» и УНИКС добыли разгромные победы в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС одержал выездную победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 92:72 в пользу казанского клуба.



Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой казанский клуб вышел вперёд на 14 очков — 26:12. Во второй десятиминутке минчанам удалось отыграть два очка отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 41:29 в пользу УНИКСа.



В третьей четверти сильнее вновь оказались гости паркета, нарастившие преимущество до 30 очков. В заключительной десятиминутке гости пытались отыграться, но преимущество казанцев оказалось слишком большим. Итоговый счёт встречи — 92:72 в пользу УНИКСа.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артём Клименко, набравший 14 очков. Столько же очков на счету Марко Списсу. В составе минчан 20 очков набрал Джейсон Кларк.

В другой встрече игрового дня «Зенит» на домашнем паркете разгромил «Енисей». Встреча завершилась со счётом 89:66 в пользу санкт-петербургского клуба. В составе победителей 15 очков на свой счёт записал Сергей Карасёв. У красноярцев 17 очков набрал Даррал Уиллис.