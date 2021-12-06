Джоэл Эмбиид отреагировал на грандиозную дуэль Хэмилтона и Ферстаппена в Формуле-1

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в своём «твиттере» оценил сражение за титул в сезоне-2021 Формулы-1 между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«Это сражение между Ферстаппеном и Хэмилтоном приносит много удовольствия. Конечно, дирекция гонки облажалась. Просто позвольте им бороться!» — написал Джоэл Эмбиид в своём «твиттере».



Во время гонки Гран-при Саудовской Аравии между пилотами произошло столкновение. Напомним, голландец пытался пропустить соперника вперёд, но Хэмилтон не был предупреждён о планах оппонента и лишь в последний момент попробовал отвернуть влево. В итоге Льюис повредил переднее антикрыло, однако позднее всё-таки сумел опередить Макса и выиграть гонку.



Напомним, после гонки Ферстаппен был оштрафован на 10 секунд. Судьи установили, что преимущественную вину за аварию несёт Ферстаппен. Согласно их выводам, Макс существенно замедлился в 26-м повороте, но при этом никто из двух пилотов не хотел выходить вперёд перед точкой детекции третьей зоны DRS. При этом Хэмилтон в тот момент не был в курсе, что Ферстаппен намерен отдать ему позицию. После этого Макс внезапно и существенно затормозил (перегрузка составила 2,4g) — именно это действие пилота «Ред Булл» заставило судей посчитать Ферстаппена виновным в аварии.



Судьи признали, что Хэмилтон мог бы обогнать Ферстаппена во время первого замедления Макса, но отметили, что в тот момент оба пилота не хотели первыми проехать точку детекции DRS. В то же время внезапное торможение со стороны Макса стюарды назвали непоследовательным действием, которое и привело к столкновению.