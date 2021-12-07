Владимир Гомельский объяснил уход Яниса Тиммы из УНИКСа

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил причины ухода латвийского форварда Яниса Тиммы из казанского УНИКСа.
«Игрок и его агент сделали попытку вернуться в баскетбол на высоком уровне. УНИКС поэкспериментировал. Но к концу месяца понял бесперспективность Тиммы в составе команды», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, у латвийского баскетболиста истёк срок контракта с казанцами, и стороны приняли решение не продлевать соглашение.
Профессиональная карьера Яниса началась в 2008 году в «АСК Рига» в родной Латвии. С 2015 по 2017 год форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ 2015/2016. Кроме того, у игрока есть опыт выступлений за греческий «Олимпиакос» и испанскую «Басконию».
Последние два года Тимма провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.
После «Химок» Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.
В составе казанского клуба Тимма принял участие в трёх матчах Евролиги, набирая в среднем 1,0 очка за 9 минут и 32 секунду игрового времени.
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