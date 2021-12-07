«Индиана» прервала 4-матчевую серию поражений, обыграв «Вашингтон»

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:110, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 34 очка и совершивший 2 подбора и 4 передачи. Наибольший вклад в победу «Индианы» внёс литовский форвард Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач.

В параллельных встречах «Оклахома-Сити Тандер» прервала свою восьмиматчевую серию поражений, победив на выезде «Детройт Пистонс» — 114:103, а «Шарлотт Хорнетс» уступил на домашнем паркете «Филадельфии Сиксерс» — 124:127 ОТ.