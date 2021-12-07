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«Индиана» прервала 4-матчевую серию поражений, обыграв «Вашингтон»

«Индиана» прервала 4-матчевую серию поражений, обыграв «Вашингтон»
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:110, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 34 очка и совершивший 2 подбора и 4 передачи. Наибольший вклад в победу «Индианы» внёс литовский форвард Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 30, ЛеВерт - 19, Брогдон - 17, Дуарте - 13, Бриссетт - 12, Лэмб - 10, Мартин - 6, Тёрнер - 5, Уонамэйкер - 4, Битадзе, Вашингтон, Джарро, Джексон, Крэйг, Макконнелл, Уоррен, Холидэй
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Гэффорд - 14, Кузма - 14, Харрелл - 11, Холидей - 11, Кисперт - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Нето - 6, Авдия - 2, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Динвидди, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи

В параллельных встречах «Оклахома-Сити Тандер» прервала свою восьмиматчевую серию поражений, победив на выезде «Детройт Пистонс» — 114:103, а «Шарлотт Хорнетс» уступил на домашнем паркете «Филадельфии Сиксерс» — 124:127 ОТ.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Грант - 20, Бей - 15, Ли - 9, Хейз - 9, Джексон - 7, Лайлз - 5, Джексон - 4, Стюарт - 4, Гарза - 2, Джозеф, Диалло, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Дорт - 28, Гидди - 12, Уильямс - 12, Мускала - 8, Базли - 7, Манн - 7, Фэйворс - 6, Покушевски - 2, Робинсон-Эрл - 2, Дек, Джером, Крейчи, Маледон, Роби, Уиггинс, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
124 : 127
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Убре - 35, Бриджес - 16, Вашингтон - 16, Мартин - 14, Ричардс - 12, Хэйворд - 12, Букнайт - 11, Тор - 8, Болл, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Пламли, Розир, Смит
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 43, Харрис - 21, Милтон - 16, Грин - 9, Джо - 9, Коркмаз - 8, Ньянг - 7, Драммонд - 6, Карри - 6, Тибулл - 2, Бэсси, Макси, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри
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