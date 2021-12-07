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Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Кливлендом»

Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Кливлендом»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:104.

Самый значительный вклад в победу «Бакс» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 2 передач. Наиболее результативным игроком «Кливленда» стал центровой Джарретт Аллен (25 очков и 9 передач). Ещё один дабл-дабл в этой игре на счету форварда «Милуоки» Бобби Портиса (10 очков, 16 подборов и 3 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
112 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 21, Холидэй - 20, Коннотон - 12, Портис - 10, Казинс - 7, Smart - 6, Аллен - 6, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Дивинченцо, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Хилл, Худ
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Маркканен - 20, Лав - 15, Мобли - 12, Гарлэнд - 10, Осман - 9, Рубио - 7, Стивенс - 6, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Окоро, Пэнгос, Секстон, Уиндлер, Уэйд, Фалль

В параллельных матчах «Миннесота Тимбервулвз» дома уступила «Атланте Хоукс» (110:121), «Чикаго Буллз» переиграл «Денвер Наггетс» (109:97), «Майами Хит» на домашнем паркете проиграл «Мемфис Гриззлиз» (90:105).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
90 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Хироу - 24, Лоури - 17, Мартин - 11, Батлер - 10, Робинсон - 10, Юртсевен - 6, Винсент - 4, Дедмон - 4, Такер - 4, Адебайо, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Брукс - 21, Адамс - 17, Джексон - 14, Джонс - 14, Тиллман - 7, Мелтон - 5, Кончар - 3, Калвер - 2, Альдама - 1, Андерсон, Кларк, Меррилл, Морант, Пон, Тийе, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 97
Денвер Наггетс
Денвер
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Болл - 20, Вучевич - 20, Джонс - 12, Досунму - 11, Браун - 6, Брэдли - 3, Томас - 3, Дотсон - 2, Грин, Дерозан, Джонсон, Карузо, Кук, Симонович, Уайт, Уильямс
Денвер Наггетс: Бартон - 19, Моррис - 19, Гордон - 18, Йокич - 17, Грин - 14, Ннаджи - 3, Чанчар - 3, Грин - 2, Ховард - 2, Бол, Дозьер, Кампаццо, Корнели, Маррей, Портер, Риверс, Рид, Хиланд
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Бисли - 24, Эдвардс - 20, Рид - 10, Маклафлин - 7, Вандербилт - 6, Макдэниелс - 5, Принс - 5, Больмаро - 2, Беверли, Лейман, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт, Расселл
Атланта Хоукс: Янг - 29, Луваву-Кабарро - 23, Галлинари - 20, Коллинс - 13, Хаертер - 10, Дьенг - 9, Капела - 9, Л. Уильямс - 5, Райт - 3, Богданович, Джонсон, Купер, Мэйс, Оконгву, Реддиш, Хантер, Хилл
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