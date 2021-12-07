Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Кливлендом»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:104.
Самый значительный вклад в победу «Бакс» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 2 передач. Наиболее результативным игроком «Кливленда» стал центровой Джарретт Аллен (25 очков и 9 передач). Ещё один дабл-дабл в этой игре на счету форварда «Милуоки» Бобби Портиса (10 очков, 16 подборов и 3 передачи).
В параллельных матчах «Миннесота Тимбервулвз» дома уступила «Атланте Хоукс» (110:121), «Чикаго Буллз» переиграл «Денвер Наггетс» (109:97), «Майами Хит» на домашнем паркете проиграл «Мемфис Гриззлиз» (90:105).
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