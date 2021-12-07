Леброн отреагировал на предложение уволить тренера «Лейкерс» и устроить чистку состава

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о предложении сменить главного тренера клуба, Фрэнка Вогеля, и устроить чистку состава.

«Я люблю каждого парня в этой команде и верю, что мы на многое будем способны, когда проведём больше матчей вместе», — приводятся слова Джеймса на странице Lakers Nation в «Твиттере».

В последнем матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» на домашней площадке принимали «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:115, прервав тем самым серию из трёх поражений кряду.



Самым результативным игроком той встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 4 передач. Дабл-дабл также оформил и Леброн – 23 очка, 11 подборов и 6 передач.