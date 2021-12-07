Бен Симмонс дал понять, с какой звездой НБА он хочет объединиться

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс отреагировал на пост, который был размещён на странице Bleacher Report в «Инстаграме».



«Дэмьен Лиллард хочет играть с Беном Симмонсом», — гласил текст публикации.

Фото можно посмотреть на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Среди отметок «нравится» можно найти и лайк самого Симмонса.

Лиллард в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.



Симмонс в нынешнем сезоне участия в матчах не принимал. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждой встречи за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.