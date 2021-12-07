Эксперт: Карим Абдул-Джаббар вычёркивает Леброна из числа величайших игроков всех времён

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс отреагировал на критикое высказывание легендарного баскетболиста Карима Абдул-Джаббара, которое он оставил в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Поводом для критики послужил запрещённый «танец Сэма Касселла», который исполнил Джеймс после попадания в концовке матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс».
«Я абсолютно шокирован и полагаю, что вы упускаете из виду самое главное. Карим даёт понять, что Леброн не один из нас. Он вычёркивает его из числа величайших игроков всех времён и просто лишает его возможности остаться баскетболистом «Лейкерс» на всю жизнь, чтобы стать легендой клуба. Потому что Карим, Мэджик, Джеймс Уорти, Байрон Скотт, Коби Брайант и Шакил О’Нил – настоящие легенды «Лейкерс».
Обычно легенды этого клуба заступаются за своих. Они все за одного и один за всех. Выступив с такой критикой Леброна и сделав это публично, он меня шокировал», – сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.
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