Никола Йокич превзошёл достижение Ларри Бёрда

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич обошёл легенду «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру.

Это достижение покорилось ему после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз». В этой встрече Йокич набрал 17 очков, выполнил 12 подборов и отдал 15 результативных передач. Трипл-дабл стал для Николы 60-м за карьеру. По этому показателю он теперь занимает восьмое место в истории НБА. 32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, находящийся на седьмом месте, опережает Йокича всего на два трипл-дабла.

Напомним, что трипл-дабл Николы не помог «Денверу» добиться победы в матче с «Чикаго». Встреча завершилась со счётом 109:97 в пользу «Буллз».