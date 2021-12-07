«Мемфис» установил уникальное достижение за последние 14 лет в НБА
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«Мемфис Гриззлиз» сегодня оказался сильнее «Майами Хит» и продлил свою победную серию до пяти матчей. Они стали первой командой в НБА за 14 лет, которая в течение 5 игр подряд ни разу не уступала в счёте.
Стоит отметить, что этот рекорд «Мемфис» установил без одного из главных лидеров команды Джа Моранта. Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после небольшой травмы колена.
Помимо победы в матче с «Майами Хит», клуб из штата Теннесси, обыгрывал «Даллас Маверикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Торонто Рэпторс» и «Сакраменто Кингз».
После 24 игр регулярного чемпионата НБА, команда располагается на четвёртом месте в Западной конференции, имея в своём активе 14 побед и 10 поражений. Первую строчку делят «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз».
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