«Мемфис» установил уникальное достижение за последние 14 лет в НБА

«Мемфис Гриззлиз» сегодня оказался сильнее «Майами Хит» и продлил свою победную серию до пяти матчей. Они стали первой командой в НБА за 14 лет, которая в течение 5 игр подряд ни разу не уступала в счёте.

Стоит отметить, что этот рекорд «Мемфис» установил без одного из главных лидеров команды Джа Моранта. Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после небольшой травмы колена.

Помимо победы в матче с «Майами Хит», клуб из штата Теннесси, обыгрывал «Даллас Маверикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Торонто Рэпторс» и «Сакраменто Кингз».

После 24 игр регулярного чемпионата НБА, команда располагается на четвёртом месте в Западной конференции, имея в своём активе 14 побед и 10 поражений. Первую строчку делят «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз».