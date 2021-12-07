Инсайдер рассказал, как себя сейчас чувствует отстранённый от матчей НБА Кайри Ирвинг

Один из инсайдеров НБА рассказал о состоянии игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который не принимает участия в матчах команды из-за отказа делать прививку от коронавируса.
Как сообщается, Ирвинг счастлив, несмотря на отсутствие игровой практики. Звёздный разыгрывающий регулярно тренируется, уделяя особое внимание кардио, силовым тренировкам и медитации, а также проводит время со своими близкими друзьями и семьёй.
«Это самый счастливый Кайри за последние годы», — приводит слова одного из инсайдеров Essentially Sports.
Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока нет ясности, что будет с карьерой Ирвинга дальше.
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