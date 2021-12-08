Леброн Джеймс прокомментировал мнение о плохой совместимости с Расселлом Уэстбруком

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал мнение о том, что они плохо взаимодействуют с Расселом Уэстбруком.
«Мы не провели достаточно игр вместе, чтобы точно знать, что будет работать лучше для нашей команды в долгосрочной перспективе», — приводит слова Джеймса журналист Майкл Корво в своём «твиттере».
В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» принимали «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:115, прервав тем самым серию из трёх поражений кряду.
Самым результативным игроком той встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 4 передач. Дабл-дабл также оформил и Леброн – 23 очка, 11 подборов и 6 передач.
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