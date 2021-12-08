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У Си Джея Макколлума диагностирован коллапс лёгкого

У Си Джея Макколлума диагностирован коллапс лёгкого
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У атакующего защитника «Портленда» Си Джея Макколлума диагностирован пневмоторакс (коллапс правого легкого), сообщает Hoops Rumors.

Время восстановления игрока будет определено после дополнительного обследования. Он точно пропустит ближайший выездной матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Макколлум получил повреждение по ходу недавнего домашнего матча с «Бостон Селтикс» (117:145). Изначально предполагалось, что у защитника травма ребер. В этом сезоне Макколлум в составе «Трэйл Блэйзерс» набирает в среднем 20,6 очка, 4,1 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

Ранее «Портленд» потерял из-за травмы живота разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который пропустил 4 последних матча команды.

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