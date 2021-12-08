Леброн Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс записал на своей счёт новое достижение. Игрок забил 155 очков в своих последних пяти матчах. Как сообщается на странице Stats By STATS в «Твиттере», в истории Национальной баскетбольной ассоциации единственным другим игроком, набравшим столько же очков за пять проведённых встреч в возрасте 36 лет и старше, был легендарный Майкл Джордан.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
В последнем матча регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» принимали «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 117:102.
Джеймс стал самым результативным в составе победителей, записав в свой актив 30 очков.
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