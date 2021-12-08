Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал три вещи, которые должны сделать «Лейкерс» для спасения сезона

Мэджик Джонсон назвал три вещи, которые должны сделать «Лейкерс» для спасения сезона
Комментарии

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, за счёт чего его бывший клуб может исправить незавидное положение дел в нынешнем сезоне НБА.

Если «Лейкерс» собираются спасти этот сезон, то есть три вещи, которые они должны исправить в своей обороне. Во-первых, они должны лучше действовать в индивидуальной защите. Во-вторых, наладить командную игру в обороне и, в-третьих, переходы — они должны лучше действовать и в этом компоненте», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» со счётом 117:102 на домашней площадке обыграл «Бостон Селтикс».

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 30 очков.

Новость по теме
Леброн Джеймс повторил рекорд Майкла Джордана
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021