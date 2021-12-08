Мэджик Джонсон назвал три вещи, которые должны сделать «Лейкерс» для спасения сезона

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, за счёт чего его бывший клуб может исправить незавидное положение дел в нынешнем сезоне НБА.



Если «Лейкерс» собираются спасти этот сезон, то есть три вещи, которые они должны исправить в своей обороне. Во-первых, они должны лучше действовать в индивидуальной защите. Во-вторых, наладить командную игру в обороне и, в-третьих, переходы — они должны лучше действовать и в этом компоненте», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» со счётом 117:102 на домашней площадке обыграл «Бостон Селтикс».



Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс, записавший на свой счёт 30 очков.