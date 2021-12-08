Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» определили трансферную цель на рынке

«Лейкерс» определили трансферную цель на рынке
Комментарии

Защитник «Индиана Пэйсерс» Джереми Лэмб может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Indianapolis Star.

По сведениям источника, «Пэйсерс» могут отказаться от Лэмба, так как клуб устраивают недавно перешедшие Карис Леверт и Крис Дуарте. Помимо «Лос-Анджелеса», интерес к Джереми проявляют ещё три команды.

В нынешнем сезоне Лэмб принимал участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 7,3 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 1,1 результативные передачи.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:110. Лучшую результативность продемонстрировал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 34 очка и совершивший 2 подбора и 4 передачи. Наибольший вклад в победу «Пэйсерс» внёс литовский форвард Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач.

Новость по теме
«Индиана» сделала доступным для обмена Домантаса Сабониса и ещё двух ведущих игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021