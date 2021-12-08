«Лейкерс» определили трансферную цель на рынке

Защитник «Индиана Пэйсерс» Джереми Лэмб может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Indianapolis Star.
По сведениям источника, «Пэйсерс» могут отказаться от Лэмба, так как клуб устраивают недавно перешедшие Карис Леверт и Крис Дуарте. Помимо «Лос-Анджелеса», интерес к Джереми проявляют ещё три команды.
В нынешнем сезоне Лэмб принимал участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 7,3 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 1,1 результативные передачи.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:110. Лучшую результативность продемонстрировал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 34 очка и совершивший 2 подбора и 4 передачи. Наибольший вклад в победу «Пэйсерс» внёс литовский форвард Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач.
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