Дэмьен Лиллард назвал стартовую пятёрку всех времён для игры в NBA 2K

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением об оптимальной стартовой пятёрке для игры в NBA 2K.



«Я бы выбрал следующих игроков для стартового состава: Аллен Айверсон, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Яннис Адетокунбо», — сказал Лиллард на видеозаписи, размещённой на официальной странице игры в «Твиттере».



Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Блэйзерс» принимали «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 102:90 в пользу «Клипперс».

Новость по теме У Си Джея Макколлума диагностирован коллапс лёгкого