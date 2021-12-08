Дэмьен Лиллард назвал стартовую пятёрку всех времён для игры в NBA 2K

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением об оптимальной стартовой пятёрке для игры в NBA 2K.
«Я бы выбрал следующих игроков для стартового состава: Аллен Айверсон, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Яннис Адетокунбо», — сказал Лиллард на видеозаписи, размещённой на официальной странице игры в «Твиттере».
Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Блэйзерс» принимали «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 102:90 в пользу «Клипперс».
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