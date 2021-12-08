«Мне точно нужны не они». Янис Тимма прокомментировал уход из УНИКСа

Форвард сборной Латвии Янис Тимма прокомментировал решение не продлевать контракт с казанским УНИКСом.



«Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь — это не твоё. Замечательное, хорошее, но не твоё. Иногда нужно уметь уходить. Нынешний год научил меня этому. И лучше вовремя, чем поздно.



Я с большим уважением отношусь к команде, к игрокам, к тренерскому штабу, к управлению и к городу. Но им точно нужен не я, а мне точно нужны не они. Перед тем, как принять это решение, я поговорил со всеми. Мы попрощались без обид и без сожалений», — написал Тимма в своём «инстаграме».

В составе казанского клуба Тимма принял участие в трёх матчах Евролиги, набирая в среднем 1,0 очка за 9 минут и 32 секунду игрового времени.