Нандо Де Коло отреагировал на установление исторического рекорда Евролиги

Французский защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло поделился впечатлениями после установления исторического рекорда Евролиги. Недавно игрок превзошёл экс-разыгрывающего «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса по суммарному рейтингу эффективности и поднялся на первое место в истории лиги по этому показателю.



«Не стану лгать — в первую очередь я всегда думаю о командных трофеях, потому что это самое важное. Ведь когда команда играет хорошо, а ты ей всячески помогаешь, то шансов получить индивидуальную награду становится намного больше. Это тоже часть игры. Оказаться в числе лидеров всех времён — доставляет очень приятные ощущения», — приводит слова Де Коло пресс-служба Евролиги.



По итогам матча с «Монако» (96:86) в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги Де Коло увеличил свой показатель до 4184 баллов.

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