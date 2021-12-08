Дэмьен Лиллард добивается рекордной зарплаты в НБА в возрасте 36 лет

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард хочет продлить контракт на 2 года и получить за него $ 107 млн, сообщает журналист Якоб Ортиз в «Твиттере».

Игрок планирует получить $ 55 млн в 36 лет, это рекордная зарплата в НБА для такого возраста.

Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, у Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 102:90 в пользу команды из Лос-Анджелеса.