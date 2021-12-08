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«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Тренто» в Еврокубке, отыгравшись с -13 в 4-й четверти

«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Тренто» в Еврокубке, отыгравшись с -13 в 4-й четверти
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«Локомотив-Кубань» одержал победу в домашнем матче Еврокубка с итальянским клубом «Доломити Энергия Тренто». Счёт встречи — 97:95.

Хозяева активно начали игру, однако уже в первой четверти растеряли преимущество в 9 очков и закончили её со счётом 23:25. Во второй четверти «Локомотив-Кубань» также проиграл с разницей в два очка и на большой перерыв ушёл, уступая 44:48.

Стартовый отрезок после перерыва вновь остался за гостями, а разница в счёте достигла 8 очков. В заключительной четверти российский клуб уступал с разницей в 13 очков, однако совершил большой рывок в концовке и одержал волевую победу.

После шести игр Еврокубка «Локомотив-Кубань» идёт на первом месте группы А, имея в своём активе 5 побед и 1 поражение. Клуб из Тренто занимает девятую строчку (1 победа, 5 поражений).

Еврокубок. Группа A. 6-й тур
08 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
97 : 95
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Локомотив-Кубань: Мотли - 33, Макколум - 27, Томпсон - 12, Ильницкий - 10, Кидд - 8, Уильямс - 3, Уиттингтон - 2, Кук - 1, Паунич - 1, Ведищев, Елатонцев, Емченко
Доломити Энергия: Брэдфорд - 18, Сондерс - 18, Флаккадори - 17, Меццанотте - 16, Кэролайн - 13, Ладурнер - 7, Конти - 4, Форрай - 2, Рудович, Уильямс
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