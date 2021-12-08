«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Тренто» в Еврокубке, отыгравшись с -13 в 4-й четверти

«Локомотив-Кубань» одержал победу в домашнем матче Еврокубка с итальянским клубом «Доломити Энергия Тренто». Счёт встречи — 97:95.
Хозяева активно начали игру, однако уже в первой четверти растеряли преимущество в 9 очков и закончили её со счётом 23:25. Во второй четверти «Локомотив-Кубань» также проиграл с разницей в два очка и на большой перерыв ушёл, уступая 44:48.
Стартовый отрезок после перерыва вновь остался за гостями, а разница в счёте достигла 8 очков. В заключительной четверти российский клуб уступал с разницей в 13 очков, однако совершил большой рывок в концовке и одержал волевую победу.
После шести игр Еврокубка «Локомотив-Кубань» идёт на первом месте группы А, имея в своём активе 5 побед и 1 поражение. Клуб из Тренто занимает девятую строчку (1 победа, 5 поражений).
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