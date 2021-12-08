Лука Дончич объяснил наличие у себя лишнего веса
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу своего лишнего веса.
«Люди будут говорить о моём весе постоянно. У меня было длинное лето. Сначала были Олимпийские игры, а потом я взял три недели отпуска и немного расслабился. Может быть, слишком сильно. Мне просто нужно постепенно вернуться в свой ритм. Также я получил несколько повреждений», — приводит слова Дончича Eurohoops.
Дончич был выбран под 5-м номером на драфте НБА в 2018 году «Атлантой Хоукс», которая сразу же обменяла его в «Даллас» на задрафтованного третьим Трея Янга. Средние показатели Луки в плей-офф — 2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%.
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