Скотти Пиппен — об отношениях с Майклом Джорданом: это больно, очень больно

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что ему больно думать о своих отношениях с легендарным Майклом Джорданом.

«Какие у меня отношения с Майклом? Прошло почти четверть века с тех пор, как мы с ним играли вместе, а у меня до сих пор нет ответа. Обычно я не беспокоюсь о том, что мы были недостаточно близки. У меня много друзей. Тем не менее бывают случаи, и просмотр документального фильма был определённо одним из них, когда я думаю о том, какие отношения бы хотел иметь с ним. И это больно, очень больно», — приводит слова Пиппена GQ.

Скотти Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса.