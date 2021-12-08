Скотти Пиппен — об отношениях с Майклом Джорданом: это больно, очень больно

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что ему больно думать о своих отношениях с легендарным Майклом Джорданом.
«Какие у меня отношения с Майклом? Прошло почти четверть века с тех пор, как мы с ним играли вместе, а у меня до сих пор нет ответа. Обычно я не беспокоюсь о том, что мы были недостаточно близки. У меня много друзей. Тем не менее бывают случаи, и просмотр документального фильма был определённо одним из них, когда я думаю о том, какие отношения бы хотел иметь с ним. И это больно, очень больно», — приводит слова Пиппена GQ.
Скотти Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса.
- 8 декабря 2021
-
23:29
-
22:44
-
22:34
-
21:28
-
20:25
-
19:27
-
18:24
-
17:40
-
16:19
-
15:36
-
15:21
-
14:41
-
13:56
-
13:05
-
11:55
-
10:27
-
09:38
-
09:33
-
09:24
-
08:49
-
00:46
- 7 декабря 2021
-
23:33
-
22:07
-
20:58
-
20:08
-
19:09
-
18:41
-
17:55
-
17:02
-
16:03
-
15:17
-
13:56
-
12:38
-
11:45
-
11:43