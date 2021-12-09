Кендрик Перкинс высмеял Энеса Кантера, который умышленно избегал Леброна Джеймса

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу отношений игрока «Бостон Селтикс» Энеса Кантера и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

В ноябре Фридом раскритиковал Джеймса за то, что он не высказывается по ситуации в Китае.

Команды баскетболистов встречались друг с другом минувшей ночью. Джеймс по ходу встречи общался с представителями скамейки «кельтов», но Фридом в этот момент молчал и не смотрел на 4-кратного MVP.

«Там, откуда я родом, мы называем это «бросать камни и прятать руки». Энергия Энеса меняется, когда они встречаются лично. Не обращайте на меня внимания и продолжайте...» — написал Кендрик Перкинс в своём «твиттере».