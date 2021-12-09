Кендрик Перкинс высмеял Энеса Кантера, который умышленно избегал Леброна Джеймса
Поделиться
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу отношений игрока «Бостон Селтикс» Энеса Кантера и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
В ноябре Фридом раскритиковал Джеймса за то, что он не высказывается по ситуации в Китае.
Команды баскетболистов встречались друг с другом минувшей ночью. Джеймс по ходу встречи общался с представителями скамейки «кельтов», но Фридом в этот момент молчал и не смотрел на 4-кратного MVP.
«Там, откуда я родом, мы называем это «бросать камни и прятать руки». Энергия Энеса меняется, когда они встречаются лично. Не обращайте на меня внимания и продолжайте...» — написал Кендрик Перкинс в своём «твиттере».
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
00:42
- 8 декабря 2021
-
23:29
-
22:44
-
22:34
-
21:28
-
20:25
-
19:27
-
18:24
-
17:40
-
16:19
-
15:36
-
15:21
-
14:41
-
13:56
-
13:05
-
11:55
-
10:27
-
09:38
-
09:33
-
09:24
-
08:49
-
00:46
- 7 декабря 2021
-
23:33
-
22:07
-
20:58
-
20:08
-
19:09
-
18:41
-
17:55
-
17:02
-
16:03
-
15:17
-
13:56
-
12:38
-
11:45
Партнерский контент