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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт», «Майами» победил «Милуоки»

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт», «Майами» победил «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме счётом 119:116.

Самым результативным в составе победителей стал Джерами Грант, который записал в свой актив 28 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Брэдли Бил (25 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 119
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Грант - 28, Каннингем - 21, Джексон - 19, Диалло - 12, Стюарт - 11, Бей - 8, Джексон - 7, Лайлз - 4, Хейз - 4, Джозеф - 2, Гарза, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Вашингтон Уизардс: Кузма - 26, Бил - 25, Колдуэлл-Поуп - 13, Динвидди - 12, Авдия - 10, Нето - 10, Гэффорд - 7, Дав. Бертанс - 6, Гилл - 4, Харрелл - 4, Холидей - 2, Брайант, Кисперт, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе « Спектрум-центр и завершилась победой гостей со счётом 110:106. У хозяев яркий матч провел Гордон Хэйворд, набравший 31 очко. У победителей блистал Джоэл Эмбиид — 32 очка.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 110
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 31, Убре - 22, Бриджес - 20, Мартин - 12, Ричардс - 8, Вашингтон - 6, Тор - 5, Букнайт - 2, Ball, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Пламли, Розир, Смит
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Карри - 23, Харрис - 18, Драммонд - 8, Милтон - 8, Грин - 6, Макси - 6, Ньянг - 5, Тибулл - 4, Бэсси, Джо, Коркмаз, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри

Также «Кливленд Кавальерс» обыграл «Чикаго Буллз» (115:92), «Майами» победил «Милуоки» (113:104), а «Оклахома-Сити Тандер» в гостях вырвала победу у «Торонто Рэпторс» — 110:109. В ещё одном матче игрового дня «Индиана Пэйсерс» на своем стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» (Индианаполис, США обыграла «Нью-Йорк Никс» — 122:102.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 92
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Мобли - 16, Маркканен - 14, Аллен - 13, Лав - 11, Рубио - 11, Окоро - 9, Уэйд - 9, Осман - 6, Стивенс - 2, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Уиндлер, Фалль
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Болл - 19, Вучевич - 18, Джонс - 11, Браун - 7, Дотсон - 6, Досунму - 5, Брэдли - 2, Джонсон - 1, Грин, Дерозан, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 104
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Мартин - 28, Лоури - 22, Страс - 16, Такер - 15, Окпала - 10, Хироу - 9, Робинсон - 6, Винсент - 3, Дедмон - 2, Юртсевен - 2, Адебайо, Батлер, Гарретт, Моррис, Оладипо, Хаслем
Милуоки Бакс: Холидэй - 27, Миддлтон - 20, Портис - 18, Адетокунбо - 15, Аллен - 8, Коннотон - 6, Smart - 5, Худ - 3, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Дивинченцо, Казинс, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
109 : 110
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 24, Сиакам - 23, Ванвлит - 19, Барнс - 18, Буше - 11, Бонга - 5, Шампани - 5, Ватанабэ - 4, Ануноби, Ачиува, Берч, Бэнтон, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Дорт - 22, Базли - 15, Гидди - 13, Уильямс - 9, Фэйворс - 8, Мускала - 6, Робинсон-Эрл - 5, Манн - 3, Покушевски - 3, Дек, Джером, Крейчи, Маледон, Роби, Уиггинс, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Дуарте - 23, Тёрнер - 22, Сабонис - 21, Брогдон - 16, ЛеВерт - 15, Мартин - 8, Уонамэйкер - 6, Бриссетт - 5, Лэмб - 4, Битадзе - 2, Вашингтон, Джарро, Джексон, Крэйг, Макконнелл, Уоррен, Холидэй
Нью-Йорк Никс: Барретт - 19, Рэндл - 18, Бёркс - 15, Топпин - 13, Куикли - 11, Роуз - 8, Фурнье - 7, Макбрайд - 4, Робинсон - 4, Гримс - 3, Гибсон, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден, Симс, Уокер
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