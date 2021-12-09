«Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт», «Майами» победил «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме счётом 119:116.
Самым результативным в составе победителей стал Джерами Грант, который записал в свой актив 28 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Брэдли Бил (25 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе « Спектрум-центр и завершилась победой гостей со счётом 110:106. У хозяев яркий матч провел Гордон Хэйворд, набравший 31 очко. У победителей блистал Джоэл Эмбиид — 32 очка.
Также «Кливленд Кавальерс» обыграл «Чикаго Буллз» (115:92), «Майами» победил «Милуоки» (113:104), а «Оклахома-Сити Тандер» в гостях вырвала победу у «Торонто Рэпторс» — 110:109. В ещё одном матче игрового дня «Индиана Пэйсерс» на своем стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» (Индианаполис, США обыграла «Нью-Йорк Никс» — 122:102.
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