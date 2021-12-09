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«Миннесота» проиграла дома с разницей в 32 очка, «Денвер» в гостях обыграл «Нью-Орлеан»

«Миннесота» проиграла дома с разницей в 32 очка, «Денвер» в гостях обыграл «Нью-Орлеан»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 120:114 в пользу гостей.

Героем встречи стал центровой гостей, серб Никола Йокич, набравший 39 очков. У проигравших самым результативным был литовец Йонас Валанчюнас, набравший 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 120
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 27, Джонс - 19, Ингрэм - 16, Александер-Уолкер - 15, Грэм - 12, Харт - 12, Эрнангомес - 6, Льюис - 5, Саторански - 2, Альварадо, Кларк, Лозада, Маршалл, Мёрфи, Темпл, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Бартон - 20, Моррис - 11, Гордон - 10, Грин - 10, Кампаццо - 9, Хиланд - 9, Грин - 8, Рид - 4, Бол, Дозьер, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Ховард, Чанчар

В другом поединке «Миннесота Тимбервулвз» из Миннеаполиса проиграла со счётом 104:136 команде «Юта Джаз» из Солт-Лейк-Сити на стадионе «Таргет-центр» (Миннеаполис, США). Донован Митчелл из «Юты» набрал 36 очков (5 подборов и 2 передачи). Его коллега по команде Руди Гобер сумел сделать 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 136
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 22, Эдвардс - 18, Беверли - 16, Бисли - 14, Принс - 9, Рид - 8, Окоги - 6, Макдэниелс - 5, Вандербилт - 4, Маклафлин - 2, Больмаро, Лейман, Найт, Ноуэлл, Райт, Расселл
Юта Джаз: Митчелл - 36, Богданович - 21, Кларксон - 18, Гобер - 13, Инглс - 11, Конли - 10, О'Нил - 9, Гэй - 7, Батлер - 6, Пэскелл - 3, Форрест - 2, Азубуике, Они, Уайтсайд, Фиттс, Хьюз

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Бруклин Нетс» из Нью-Йорка. Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр»и завершилась победой хозяев со счётом 114:104.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Гордон - 21, Мэтьюз - 19, Кристофер - 18, Брукс - 14, Вуд - 12, Тэйт - 10, Огастин - 8, Мартин - 6, Шенгюн - 6, Гаруба, Грин, Нваба, Никс, Портер, Тайс, Уолл, Хаус
Бруклин Нетс: Харден - 25, Томас - 18, Миллз - 12, Миллсэп - 10, Дюк - 9, Клэкстон - 8, Гриффин - 7, Браун - 6, Бембри - 5, Джонсон - 4, Дюрант, Ирвинг, Картер, Олдридж, Харрис, Шарп, Эдвардс

Также «Мемфис Гриззлиз» проиграли «Даллас Маверикс» дома на стадионе «ФедЭксФорум» со счётом 96:104.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
96 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Брукс - 15, Бейн - 14, Мелтон - 13, Адамс - 6, Тийе - 6, Джонс - 5, Тиллман - 5, Кончар - 4, Альдама - 2, Андерсон, Калвер, Кларк, Меррилл, Морант, Пон, Уильямс
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Порзингис - 19, Баллок - 15, Брансон - 10, Браун - 9, Хардуэй-младший - 9, Финни-Смит - 8, Грин - 4, Клебер - 2, Пауэлл - 2, Браун, Бёрк, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Оморуи
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