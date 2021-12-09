«Миннесота» проиграла дома с разницей в 32 очка, «Денвер» в гостях обыграл «Нью-Орлеан»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 120:114 в пользу гостей.
Героем встречи стал центровой гостей, серб Никола Йокич, набравший 39 очков. У проигравших самым результативным был литовец Йонас Валанчюнас, набравший 27 очков.
В другом поединке «Миннесота Тимбервулвз» из Миннеаполиса проиграла со счётом 104:136 команде «Юта Джаз» из Солт-Лейк-Сити на стадионе «Таргет-центр» (Миннеаполис, США). Донован Митчелл из «Юты» набрал 36 очков (5 подборов и 2 передачи). Его коллега по команде Руди Гобер сумел сделать 10 подборов.
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Бруклин Нетс» из Нью-Йорка. Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр»и завершилась победой хозяев со счётом 114:104.
Также «Мемфис Гриззлиз» проиграли «Даллас Маверикс» дома на стадионе «ФедЭксФорум» со счётом 96:104.
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