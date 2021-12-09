«Голден Стэйт» с двузначной разницей обыграл «Портленд», «Клипперс» победили «Бостон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Орландо Мэджикс». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 142:130 в пользу хозяев.



У хозяев матча особо отличился центровой Де'Аарон Фокс, набравший 33 очка. Тайриз Халибертон стал автором дабла-дабла — 18 очков и 11 передач. У проигравших самым результативным был Коул Энтони, также набравший 33 очка.

В другом поединке «Голден Стэйт Уорриорз» (Сан-Франциско) выиграл со счётом 104:94 у команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Чейз Центр» (Сан-Франциско, США). Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри с 20 очками. У гостей заметнее всех был Норман Пауэлл, набравший 26 очков.

В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене «Стэйплс-Центр» победил «Бостон Селтикс» (114:111). Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс защитник Брэндон Бостон (27 очков и 2 подбора). Наиболее результативным у «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл, — 27 очков, 10 подборов и 2 передачи.