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«Голден Стэйт» с двузначной разницей обыграл «Портленд», «Клипперс» победили «Бостон»

«Голден Стэйт» с двузначной разницей обыграл «Портленд», «Клипперс» победили «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Орландо Мэджикс». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 142:130 в пользу хозяев.

У хозяев матча особо отличился центровой Де'Аарон Фокс, набравший 33 очка. Тайриз Халибертон стал автором дабла-дабла — 18 очков и 11 передач. У проигравших самым результативным был Коул Энтони, также набравший 33 очка.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
142 : 130
Орландо Мэджик
Орландо
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Митчелл - 18, Халибёртон - 18, Барнс - 16, Дэвис - 16, Томпсон - 14, Багли III - 12, Лень - 6, Хилд - 5, Холмс - 4, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Харклесс
Орландо Мэджик: Энтони - 33, Вагнер - 19, Картер - 19, Росс - 17, Харрис - 16, Бамба - 14, Лопес - 11, Хэмптон - 1, Айзек, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Мур, Мюлдер, Океке, Саггс, Фульц

В другом поединке «Голден Стэйт Уорриорз» (Сан-Франциско) выиграл со счётом 104:94 у команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Чейз Центр» (Сан-Франциско, США). Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри с 20 очками. У гостей заметнее всех был Норман Пауэлл, набравший 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 94
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Пул - 20, Портер - 15, Уиггинс - 14, Луни - 11, Бьелица - 8, Грин - 5, Ли - 4, Тоскано-Андерсон - 3, Пэйтон II - 2, Даутин, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Муди, Томпсон, Уайзмен
Портленд Трэйл Блэйзерс: Пауэлл - 26, Литтл - 18, Маклемор - 12, Нуркич - 12, Смит - 12, Ковингтон - 7, Нэнс - 4, Эллеби - 3, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Макколлум, Саймонс, Снелл, Уотфорд

В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене «Стэйплс-Центр» победил «Бостон Селтикс» (114:111). Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс защитник Брэндон Бостон (27 очков и 2 подбора). Наиболее результативным у «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл, — 27 очков, 10 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2021, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс: Бостон - 27, Моррис - 20, Джексон - 17, Кеннард - 15, Зубац - 10, Мэнн - 10, Бледсо - 9, Хартенштайн - 6, Батюм, Джонсон, Джордж, Ибака, Коффи, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Шрёдер - 19, Ричардсон - 17, Смарт - 16, Хорфорд - 11, Уильямс - 5, Кантер - 4, Лэнгфорд - 4, Уильямс - 4, Несмит - 2, Браун, Паркер, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
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