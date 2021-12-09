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Дэмьен Лиллард ответил на информацию о желании покинуть «Портленд»

Дэмьен Лиллард ответил на информацию о желании покинуть «Портленд»
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал информацию, согласно которой он пытается покинуть команду. Лиллард опроверг слухи и подчеркнул, что ни о чём не просил руководство клуба.

«Вся эта ерунда не соответствует действительности. Да, ходят слухи про обмен, но мне известна правда. И она меня успокаивает.

В межсезонье я был более активен, чем обычно. Я дал понять, что хочу перемен, хочу быть в конкурентоспособной команде. И тогда все подумали, что я прошу, чтобы меня обменяли.

Но я всегда находился в контакте с клубом. Они знали, что я думаю на самом деле. За меня постоянно говорят, но я знаю правду.

Я нахожусь в клубе уже десять лет и пытаюсь быть частью решения. Мы находимся здесь для того, чтобы выполнять свою работу, побеждать. Но мне не хочется фигурировать в слухах и создавать истории для журналистов», — цитирует Лилларда журналист Джейсон Дюмас.

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