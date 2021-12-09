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Дрэймонд Грин: Стефен Карри обгонит Рэя Аллена по трёхочковым, но и его тоже превзойдут

Дрэймонд Грин: Стефен Карри обгонит Рэя Аллена по трёхочковым, но и его тоже превзойдут
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о реализации трёхочковых бросков одноклубником Стефеном Карри. Грин отнёсся к достижениям Карри философски, отметив, что в любом случае рекорды будут улучшаться.

«Карри обойдёт Аллена по трёхочковым броскам. Но его рекорд тоже будет превзойдён, 100%. После того, как он завершит карьеру, пройдёт пять – шесть лет, и его обойдут.

Трэй Янг и Донован Митчелл после прихода в лигу сразу стали бросать 6-7 дальних за игру. Стефен начинал с нескольких бросков за матч. Баскетбол постоянно меняется, и в определённой степени это произошло из-за Стефа и Клэя Томпсона», — сказал Грин на своём YouTube-канале.

Рэй Аллен является рекордсменом НБА по количеству трёхочковых бросков (2973). Карри сейчас отстаёт всего на девять бросков.

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