Появилось свежее фото Зайона Уильямсона, которому приписывали вес 150 кг
Поделиться
В сети появилось свежее фото форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. Напомним, недавно сообщалось, что вес молодого игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).
«Мой сын столкнулся с Зайоном Уильямсоном. Баскетболист подошел к нему и сказал, что ему нравятся его кроссовки», — написал в «твиттере» один из пользователей.
Публикация доступна в «твиттере» REL.
В настоящее время Зайон восстанавливается после травмы ноги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
17:26
-
16:40
-
15:31
-
13:54
-
12:41
-
11:50
-
10:21
-
09:38
-
09:14
-
06:57
-
06:18
-
00:42
- 8 декабря 2021
-
23:29
-
22:44
-
22:34
-
21:28
-
20:25
-
19:27
-
18:24
-
17:40
-
16:19
-
15:36
-
15:21
-
14:41
-
13:56
-
13:05
-
11:55
-
10:27
-
09:38
-
09:33
-
09:24
-
08:49
-
00:46
- 7 декабря 2021
-
23:33
-
22:07
Партнерский контент