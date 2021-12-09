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Появилось свежее фото Зайона Уильямсона, которому приписывали вес 150 кг

Появилось свежее фото Зайона Уильямсона, которому приписывали вес 150 кг
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В сети появилось свежее фото форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. Напомним, недавно сообщалось, что вес молодого игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

«Мой сын столкнулся с Зайоном Уильямсоном. Баскетболист подошел к нему и сказал, что ему нравятся его кроссовки», — написал в «твиттере» один из пользователей.

Публикация доступна в «твиттере» REL.

В настоящее время Зайон восстанавливается после травмы ноги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

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