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Хавьер Паскуаль назвал главные причины поражения «Зенита» от «Фенербахче»

Хавьер Паскуаль назвал главные причины поражения «Зенита» от «Фенербахче»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (80:96).

«Поздравляю «Фенербахче» с победой. В первые 20 минут матча мы контролировали игру, но на последней минуте второй четверти допустили две потери мяча, после которых оба раза соперники ушли в быстрый отрыв. Мы играли лучше в первой половине матча, чем это показывал счёт. Думаю, вполне могли уйти в раздевалку с преимуществом в +8. Во второй половине матча было сложно – в последней части игры мы вновь допустили потери.

Также хочу отметить, что нам немного не везёт – Коннер Фрэнкамп и Джордан Лойд получили повреждения в конце встречи. У нас были шансы выиграть, но это оказалось невозможным. Тем более сегодня мы допустили 17 потерь мяча и не смогли контролировать Яна Веселы, который набрал 32 очка. Что касается Дениса Захарова, он травмирован, восстановление займёт 10-15 дней», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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