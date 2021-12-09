Хавьер Паскуаль назвал главные причины поражения «Зенита» от «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (80:96).
«Поздравляю «Фенербахче» с победой. В первые 20 минут матча мы контролировали игру, но на последней минуте второй четверти допустили две потери мяча, после которых оба раза соперники ушли в быстрый отрыв. Мы играли лучше в первой половине матча, чем это показывал счёт. Думаю, вполне могли уйти в раздевалку с преимуществом в +8. Во второй половине матча было сложно – в последней части игры мы вновь допустили потери.
Также хочу отметить, что нам немного не везёт – Коннер Фрэнкамп и Джордан Лойд получили повреждения в конце встречи. У нас были шансы выиграть, но это оказалось невозможным. Тем более сегодня мы допустили 17 потерь мяча и не смогли контролировать Яна Веселы, который набрал 32 очка. Что касается Дениса Захарова, он травмирован, восстановление займёт 10-15 дней», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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