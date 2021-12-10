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«Олимпиакос» и «Анадолу Эфес» сенсационно проиграли, «Баскония» разгромила АСВЕЛ

«Олимпиакос» и «Анадолу Эфес» сенсационно проиграли, «Баскония» разгромила АСВЕЛ
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Греческий «Олимпиакос» неожиданно уступил на выезде «Црвене Звезде» (Сербия) в 14-м туре Евролиги. Счёт матча 81:76 в пользу хозяев. Хорват Никола Калинич стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счёт 25 очков.

«Анадолу Эфес» (Турция) также на выезде уступил мюнхенской «Баварии» — 71:83. Стоит отметить, что в последней четверти турецкий коллектив сумел набрать всего 7 очков. Примечательно и то, что сразу пять баскетболистов в этой встрече набрали по 18 очков.

В заключительном матче игрового дня «Баскония» (Испания) на своей площадке принимала АСВЕЛ (Франция) и одержала убедительную победу — 91:66. Несмотря на поражение, самым результативным игроком на паркете оказался именно баскетболист французской команды Крис Джонс. На его счету 17 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
09 декабря 2021, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
81 : 76
Олимпиакос
Пирей, Греция
Црвена Звезда: Калинич - 25, Митрович - 12, Давидовац - 11, Иванович - 10, Уолтерс - 10, Лазич - 6, Кузмич - 4, Холлинс - 3, Добрич, Маркович, Симонович, Цирбес
Олимпиакос: Дорси - 18, Везенков - 12, Слукас - 12, Маккиссик - 8, Мартин - 8, Принтезис - 4, Ларенцакис - 3, Папаниколау - 3, Уолкап - 3, Фалль - 3, Жан-Шарль - 2, Эйси
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
09 декабря 2021, четверг. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
83 : 71
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Бавария: Лучич - 18, Рабит - 18, Томас - 18, Хантер - 10, Ярамаз - 9, Уолден - 6, Уэйлер-Бэбб - 4, Джедович, Джордж, Обст, Шиллинг, Шишко
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 18, Ларкин - 18, Данстон - 13, Мицич - 12, Пляйсс - 7, Петрушев - 3, Андерсон, Брайант, Гази, Морман, Сайбир, Симон
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
09 декабря 2021, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
91 : 66
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Баскония: Гедрайтис - 15, Фонтеккио - 15, Эноч - 14, Болдуин - 13, Костелло - 13, Грейнджер - 7, Нноко - 7, Питерс - 5, Седекерскис - 2, Баррера, Куруцс, Маринкович
АСВЕЛ: Джонс - 17, Вембаньяма - 10, Гист - 8, Окобо - 7, Кауди - 6, Фалл - 6, Лякомб - 5, Найт - 4, Ховард - 3, Адетокунбо, Осетковски, Стразель
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