«Олимпиакос» и «Анадолу Эфес» сенсационно проиграли, «Баскония» разгромила АСВЕЛ

Греческий «Олимпиакос» неожиданно уступил на выезде «Црвене Звезде» (Сербия) в 14-м туре Евролиги. Счёт матча 81:76 в пользу хозяев. Хорват Никола Калинич стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счёт 25 очков.

«Анадолу Эфес» (Турция) также на выезде уступил мюнхенской «Баварии» — 71:83. Стоит отметить, что в последней четверти турецкий коллектив сумел набрать всего 7 очков. Примечательно и то, что сразу пять баскетболистов в этой встрече набрали по 18 очков.

В заключительном матче игрового дня «Баскония» (Испания) на своей площадке принимала АСВЕЛ (Франция) и одержала убедительную победу — 91:66. Несмотря на поражение, самым результативным игроком на паркете оказался именно баскетболист французской команды Крис Джонс. На его счету 17 очков.