Итудис: играем против команды, которая уже приняла идеи и философию нового тренера

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».
«Играем против команды, которая уже приняла идеи и философию нового тренера. Юре Здовц уже довольно давно работает там. У них здоровый коллектив, они снова все вместе.
Несомненно, тот факт, что они выиграли три матча из последних четырёх в Евролиге, показывает, что они добавили как в защите, так и в нападении. Они побеждают соперников, сдерживая их на низких показателях результативности или набирая много очков. Дома при поддержке болельщиков «Жальгирис» становится очень опасной командой, там всегда сложно играть.
Но мы тоже работаем в хорошем ритме, у нас вернулось большинство игроков, мы тренируемся, у нас здоровая атмосфера. Мы едем, чтобы соревноваться на высшем уровне», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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