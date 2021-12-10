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Леброн Джеймс покорил знаковую отметку за карьеру в НБА

Леброн Джеймс покорил знаковую отметку за карьеру в НБА
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Форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу покорилось очередное достижение. Лидер «Лейкерс» стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 100 трипл-даблов за карьеру.

Больше трипл-даблов в НБА только у разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Расселла Уэстбрука, легендарного баскетболиста Оскара Робертсона, знаменитого игрока «Лейкерс» Мэджика Джонсона и Джейсона Кидда, который сейчас возглавляет «Даллас Маверикс».

В последнем матча регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 108:95. На счету Леброна в этом матче 20 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

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