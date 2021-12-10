Названа команда, обмен в которую Бен Симмонс будет приветствовать

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс предпочёл бы играть в «Сан-Антонио Спёрс» в случае обмена из своей нынешней команды. Такое желание игрока объясняется присутствием там Грега Поповича в качестве главного тренера. Именно под его руководством предпочёл бы выступать Симмонс.



«Я слышал, что Бен Симмонс был бы рад возможности играть под руководством Поповича, если бы «Спёрс» предприняли попытку заполучить его. В команде знают, что фигура Поповича привлекает многих игроков больше, чем что-либо ещё», — написал инсайдер Марк Штайн.



Симмонс в нынешнем сезоне участия в матчах не принимал. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждой встречи за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.

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