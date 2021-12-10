Аналитик НБА назвал причину, почему Стефен Карри не входит в топ-10 игроков в истории

Аналитик НБА Скип Бэйлесс рассказал, что не считает разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри игроком, входящим в десятку лучших в истории.



«То, что произошло в последних трёх встречах финала 2016 года, а также то, что последовало следующим летом с приходом Кевина Дюранта в «Голден Стэйт», вычеркнуло Стефена Карри из десятки лучших игроков в истории. Каким бы талантливым он ни был, он был одним из тех, кто умолял Дюранта спасти их от оскорбления, нанесённого им «Кавальерс». Какой другой великий игрок сделал бы это?» — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.



Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился мыслями о реализации трёхочковых бросков Стефеном. По мнению Грина, Карри обгонит Рэя Аллена по трёхочковым, но и его тоже превзойдут.

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