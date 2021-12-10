Эксперт: я очень разочарован Лукой Дончичем. Как сказать ему, что он должен похудеть?
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Известный эксперт Шеннон Шарп выступил с критикой в адрес 22-летнего словенского защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича из-за его физической формы.
«Это не радует. Я очень разочарован Лукой. Вот в чём его проблема: у него избыточный вес — сразу на несколько фунтов. Однако он по-прежнему набирает 28 очков, 9 подборов и 8 передач в каждом матче. Как сказать ему, что он должен похудеть?
Если бы он играл плохо и его показатели падали, то понял бы всё сам. Но поскольку он всё ещё доминирует, никто не может ему ничего сказать. Всё, что ему нужно делать, — просто продолжать заниматься спортом. Жаль, что тот, кто получает так много денег, не заботится о своей форме», — сказал Шарп в шоу Undisputed.
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