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«Бавария» подписала атакующего защитника, который ранее выступал в «Зените»

«Бавария» подписала атакующего защитника, который ранее выступал в «Зените»
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34-летний американский атакующий защитник Кей Си Риверс стал игроком «Баварии». Об этом сообщает Encestando со ссылкой на свои источники.

Немецкий клуб принял решение подписать контракт с Риверсом из-за травмы Даррана Хиллиарда.

В прошлом сезоне Риверс провёл 12 матчей в Единой лиге ВТБ в составе «Зенита». В чемпионате Евролиги Кей Си вышел на паркет в 37 матчах, он набирал 6,1 очка и 2,5 подбора за 22,3 минуты.

В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Бавария» на домашней площадке принимала «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой мюнхенской команды со счётом 83:71. Самыми результативными игроками в составе победителей были Дешон Томас, Владимир Лучич и Огастин Рабит. На счету каждого из них по 18 очков.

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