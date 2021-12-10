«Бавария» подписала атакующего защитника, который ранее выступал в «Зените»
Поделиться
34-летний американский атакующий защитник Кей Си Риверс стал игроком «Баварии». Об этом сообщает Encestando со ссылкой на свои источники.
Немецкий клуб принял решение подписать контракт с Риверсом из-за травмы Даррана Хиллиарда.
В прошлом сезоне Риверс провёл 12 матчей в Единой лиге ВТБ в составе «Зенита». В чемпионате Евролиги Кей Си вышел на паркет в 37 матчах, он набирал 6,1 очка и 2,5 подбора за 22,3 минуты.
В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Бавария» на домашней площадке принимала «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой мюнхенской команды со счётом 83:71. Самыми результативными игроками в составе победителей были Дешон Томас, Владимир Лучич и Огастин Рабит. На счету каждого из них по 18 очков.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
16:38
-
15:38
-
15:08
-
13:57
-
12:57
-
12:10
-
10:53
-
09:42
-
09:27
-
09:17
-
07:23
-
00:17
-
00:00
- 9 декабря 2021
-
23:12
-
22:07
-
22:00
-
20:40
-
19:41
-
18:35
-
17:26
-
16:40
-
15:31
-
13:54
-
12:41
-
11:50
-
10:21
-
09:38
-
09:14
-
06:57
-
06:18
-
00:42
- 8 декабря 2021
-
23:29
-
22:44
-
22:34
-
21:28
Партнерский контент