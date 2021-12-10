Джален Роуз назвал единственного игрока, который может побить рекорд Карри по трёхочковым

Экс-звезда НБА, а ныне эксперт Джален Роуз поделился мыслями об игроке, который был бы в состоянии превзойти рекорд разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри по количеству трёхочковых попаданий за карьеру. По мнению Роуза, таким баскетболистом может быть только разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг.

«Карри может забросить 4000 трёхочковых. Это всё равно, как если установить рекорд в видеоигре, который никто никогда не побьёт. Однако то же самое я думал про рекорд Оскара Робертсона по трипл-даблам, но затем появился Расселл Уэстбрук.

Но если кто-то и побьёт рекорд Стефена, то это будет Трей Янг. Парню всего 23, а он уже провёл четыре сезона, бросает с любого расстояния и набирает 25 очков за матч», — сказал Роуз в эфире шоу NBA Countdown.