Сборная США назначила нового главного тренера

Стив Керр стал новым главным тренером сборной США по баскетболу, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Керр ранее работал помощником Грега Поповича, который покинул сборную США после победы на Олимпиаде в Токио в этом году. Керр будет руководить американской национальной командой на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Монти Уильямс («Финикс Санз»), Эрик Споэльстра («Майами Хит») и Марк Фью («Гонзага») войдут в штаб Керра.
56-летний Керр является одним из самых успешных главных тренеров в новейшей истории НБА. «Голден Стэйт Уорриорз» под его руководством трижды становился чемпионом лиги и пять раз выходил в финал. В этом сезоне «Уорриорз» лидируют в НБА по проценту побед (21-4, 84%).
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