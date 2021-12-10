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Димитрис Итудис высказался о разгромной победе ЦСКА над «Жальгирисом» в Литве

Димитрис Итудис высказался о разгромной победе ЦСКА над «Жальгирисом» в Литве
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о выездном матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (73:51).

«В перерыве мы подчеркнули в раздевалке, что должны быть лучше на подборе и разбивать сменную защиту соперника с помощью доминирования под кольцом, потому что у нас есть хорошие «большие». Мы сделали это и играли умнее во второй половине. Счёт 23:43 говорит о том, что мы были намного лучше в защите. Был один отрезок в четвёртой четверти, когда мы немного застопорились, но «Жальгирис» играл предельно агрессивно в этот момент. Нам приходилось выбирать разные способы действий в атаке. Вот почему мы не так много двигали мяч и не делали передач. Но мы были умны. В защите справились отлично. Поздравляю игроков», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.

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