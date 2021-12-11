«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в единоличные лидеры, «Милан» победил «Монако»

Греческий «Панатинаикос» переиграл немецкую «Альбу» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой хозяев со счётом 82:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дарил Макон, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Георгиос Папаяннис. В составе гостей 18 очков на свой счёт записал Маркус Пер Эрикссон.

В другом матче игрового дня итальянская «Олимпия Милан» на выезде переиграла «Монако». Встреча завершилась со счётом 71:65. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 13 очков. В составе хозяев 19 очков набрал Пэрис Ли.

В заключительном матче игрового дня «Барселона» на домашнем паркете переиграла мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 93:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. В составе гостей 11 очков набрал Томас Эртель. Столько же очков на свой счёт записал Фабьен Козёр.