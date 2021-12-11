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«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в единоличные лидеры, «Милан» победил «Монако»

«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в единоличные лидеры, «Милан» победил «Монако»
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Греческий «Панатинаикос» переиграл немецкую «Альбу» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой хозяев со счётом 82:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дарил Макон, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Георгиос Папаяннис. В составе гостей 18 очков на свой счёт записал Маркус Пер Эрикссон.

В другом матче игрового дня итальянская «Олимпия Милан» на выезде переиграла «Монако». Встреча завершилась со счётом 71:65. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 13 очков. В составе хозяев 19 очков набрал Пэрис Ли.

В заключительном матче игрового дня «Барселона» на домашнем паркете переиграла мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 93:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. В составе гостей 11 очков набрал Томас Эртель. Столько же очков на свой счёт записал Фабьен Козёр.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
10 декабря 2021, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
93 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Миротич - 31, Дэвис - 16, Лапровиттола - 16, Йокубайтис - 12, Курич - 9, Шанлы - 5, Хэйс - 2, Экзам - 2, Кайседо, Мартинес, Ориола, Шмитс
Реал Мадрид: Козёр - 11, Эртель - 11, Льюль - 10, Тавареш - 10, Уильямс-Госс - 10, Фернандес - 8, Ябуселе - 8, Пуарье - 7, Ханга - 5, Нуньес, Тэйлор, Цаликис-Вукчевич
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
10 декабря 2021, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
65 : 71
Олимпия Милан
Милан, Италия
Монако: Ли - 19, Анджушич - 12, Бэйкон - 10, Мотум - 6, Холл - 6, Мотеюнас - 5, Файе - 4, Диалло - 3, Демаис-Баллу, Джеймс, Томас, Траоре
Олимпия Милан: Родригес - 13, Хайнс - 11, Дилэйни - 10, Бентил - 9, Мелли - 7, Холл - 6, Шилдс - 6, Дэниелс - 5, Тарчевски - 4, Билига, Грант, Риччи
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
10 декабря 2021, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 67
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос: Макон - 20, Каселакис - 17, Сент-Рос - 16, Папаяннис - 14, Перри - 4, Эванс - 4, Уайт - 3, Авдалас - 2, Папапетру - 2, Бохоридис, Каввадас, Манцукас
Альба: Эрикссон - 18, Да Силва - 13, Смит - 11, Блатт - 9, Олинде - 5, Тиман - 5, Шнайдер - 3, Ламмерс - 2, Зусман - 1, Делов, Ло, Маттиссек
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