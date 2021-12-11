«Лейкерс» разгромили «Оклахому», «Финикс» легко победил «Бостон»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Бостон Селтикс» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой гостей хозяев со счётом 111:90.



В команде «Бостона» блистал Джейсон Тейтум, набравший 24 очка, сделав 7 подборов и 3 передачи. Самым результативным игроком в «Финиксе» стал центровой Джавэйл Макги, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 15 подборов.



В другом матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Победу в нём одержали гости со счётом 123:114. Огромный вклад в успех гостей внёс форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко, сделавший 17 подборов и отдавший 5 результативных передач.



В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» окончилась игра между «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 116:95.Наиболее результативным игроком хозяев стал защитник Тре Манн, он набрал 19 очков. А самым заметным на площадке был лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 33 очка и сделавший 6 подборов.



В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане выиграл у «Детройт Пистонс» со счётом 109:93. В команде «Нью-Орлеан Пеликанс» отличился Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков. Самый значимый вклад в игру гостей внёс Трей Лайлз, набравший 18 очков.



Также в матче этого игрового дня, который проходил в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр», «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 106:123. Самый результативный игрок победителей – нападающий Джаретт Аллее набрал 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 2 передачи. Столько же очков набрал Карл-Энтони Таунс из команды «Миннесоты», также он сделал 7 подборов и 2 передачи.