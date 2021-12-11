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«Лейкерс» разгромили «Оклахому», «Финикс» легко победил «Бостон»

«Лейкерс» разгромили «Оклахому», «Финикс» легко победил «Бостон»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Бостон Селтикс» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой гостей хозяев со счётом 111:90.

В команде «Бостона» блистал Джейсон Тейтум, набравший 24 очка, сделав 7 подборов и 3 передачи. Самым результативным игроком в «Финиксе» стал центровой Джавэйл Макги, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 15 подборов.

В другом матче в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Победу в нём одержали гости со счётом 123:114. Огромный вклад в успех гостей внёс форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко, сделавший 17 подборов и отдавший 5 результативных передач.

В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» окончилась игра между «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 116:95.Наиболее результативным игроком хозяев стал защитник Тре Манн, он набрал 19 очков. А самым заметным на площадке был лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 33 очка и сделавший 6 подборов.

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане выиграл у «Детройт Пистонс» со счётом 109:93. В команде «Нью-Орлеан Пеликанс» отличился Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков. Самый значимый вклад в игру гостей внёс Трей Лайлз, набравший 18 очков.

Также в матче этого игрового дня, который проходил в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр», «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 106:123. Самый результативный игрок победителей – нападающий Джаретт Аллее набрал 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 2 передачи. Столько же очков набрал Карл-Энтони Таунс из команды «Миннесоты», также он сделал 7 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 90
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Макги - 21, Пэйн - 17, Джонсон - 16, Краудер - 16, Бриджес - 14, Пол - 10, Шамет - 10, Смит - 7, Букер, Камински, Надер, Пэйтон, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич, Эйтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Шрёдер - 15, Уильямс - 10, Хорфорд - 9, Уильямс - 7, Кантер - 6, Лэнгфорд - 6, Паркер - 4, Смарт - 4, Притчард - 3, Несмит - 2, Браун, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 123
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 21, Бисли - 15, Эдвардс - 13, Ноуэлл - 10, Вандербилт - 9, Принс - 9, Рид - 8, Беверли - 7, Макдэниелс - 5, Найт - 4, Лейман - 3, Больмаро - 2, Маклафлин, Окоги, Райт, Расселл
Кливленд Кавальерс: Аллен - 21, Маркканен - 19, Лав - 18, Окоро - 16, Осман - 13, Гарлэнд - 12, Мобли - 11, Рубио - 6, Пэнгос - 5, Фалль - 2, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 93
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Валанчюнас - 17, Александер-Уолкер - 14, Харт - 14, Джонс - 10, Грэм - 9, Темпл - 9, Эрнангомес - 6, Саторански - 4, Альварадо, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
Детройт Пистонс: Лайлз - 18, Каннингем - 16, Бей - 11, Грант - 11, Диалло - 11, Джексон - 8, Хейз - 7, Стюарт - 4, Гарза - 3, Джозеф - 2, Ли - 2, Джексон, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
95 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Манн - 19, Гидди - 12, Гилджес-Александер - 11, Дорт - 11, Базли - 9, Фэйворс - 9, Робинсон-Эрл - 8, Покушевски - 7, Маледон - 5, Мускала - 2, Роби - 2, Дек, Джером, Крейчи, Уиггинс, Уильямс, Уотсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Брэдли - 22, Ривз - 13, Хортон-Такер - 11, Эллингтон - 9, Уэстбрук - 8, Энтони - 7, Монк - 6, Бэйзмор - 3, Джордан - 3, Ховард - 1, Brown Jr., Ариза, Дэвис, Нанн, Рондо, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Мэтьюз - 23, Брукс - 21, Вуд - 21, Шенгюн - 15, Гордон - 14, Кристофер - 7, Тэйт - 6, Огастин - 3, Мартин - 2, Нваба - 2, Гаруба, Грин, Никс, Портер, Тайс, Уолл, Хаус
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Миддлтон - 21, Портис - 21, Коннотон - 16, Холидэй - 12, Аллен - 8, Мэттьюз - 2, Худ - 2, Smart, Адетокунбо, Дивинченцо, Казинс, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Хилл
Комментарии
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